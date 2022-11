Mujer Vuela el Avión de la Segunda Guerra Mundial del Abuelo Después de Encontrarlo en el Otro Lado del Mundo

<img src=”https://storage.googleapis.com/prod-zenger-storage/image/20221101/feat_685ad104-5fb3-4d2c-877b-bc47189169dc.jpg” alt=”VIA HERITAGE IMAGES

The Supermarine Spitfire is a legend in British air history. With the Hawker Hurricane, it successfully defended England against the Luftwaffe in the Battle of Britain, and throughout the war it saw service on every major front. Performance and handling were superb. The Mk.VII, the second high-altitude version developed, was used in England and the Middle East. Several Mk 2EXVIs, the last production version to use the Merlin engine, remained in service through 1950. In all, 20,351 Spitfires were built. Artist Supermarine Aviation Works. (Photo by Heritage Art/Heritage Images via Getty Images)”>

La australiana Courtney Dohnt nunca pudo conocer a su abuelo Charles Bryce Watson, quien luchó junto a los británicos en un Hawker Hurricane. El avión, llamado Pegs en honor a su amada esposa Peggy, fue derribado durante una incursión en Dieppe, Francia, ocupada por los alemanes, en agosto de 1942. Charles fue capturado como prisionero de guerra durante cuatro años y su avión se hundió, pero sus historias perduraron. a través de la familia de Courtney. Una foto de él junto al avión ocupaba un lugar destacado en su casa en Geelong, Victoria, Australia.

Los pilotos de la Segunda Guerra Mundial en la Royal Air Force se preparan para despegar del aeropuerto de Libia el 11 de mayo de 1941. El abuelo de Courtney Dohnt, Charles, sirvió en el escuadrón de la RAF no. 174. SWNS TALKER VIA DE AGOSTINI PICTURE LIBRARY

Su familia se enteró de que un Hawker Hurricane estaba siendo restaurado en Maidenhead, Berkshire, y se puso en contacto para obtener más información sobre el avión. Se sorprendieron cuando descubrieron que los restauradores habían usado la etiqueta de Charles ‘Pegs’ en la pintura, junto con el logotipo de canguro de su original.

Courtney voló al Reino Unido desde Australia para tener un vuelo en el avión increíble, el 17 de octubre, que se utiliza para vuelos conmemorativos. Reprodujo la foto tomada durante la guerra de Charles, quien murió de un infarto en 1963.

Courtney said, “I was so excited when I heard about the plane. I jumped at the chance to see it.”

Fui de visita porque estaba en el Reino Unido para una boda y no podía creerlo. Fue tan abrumador poder ver ese avión, con ‘Pegs’ en el costado para mi abuela, como en la foto de Charles. Esa imagen estaba en la pared de nuestra casa cuando crecí, así que esta experiencia me golpeó como una tonelada de ladrillos”.

Courtney, quien visitó el Reino Unido con su esposo Ross Dohnt, creció escuchando historias de los impresionantes esfuerzos de guerra de Charles. Charles, nacido en Australia, formó parte del escuadrón de la RAF no. 174 con base en RAF Manston en el noreste de Kent durante la Segunda Guerra Mundial, luchando junto a las Fuerzas Aliadas.

Su Hurricane original, Pegs, también presentaba una imagen de un canguro boxeador para representar su origen australiano, pero fue derribado. Charles nunca tuvo la oportunidad de despedirse de Pegs (el avión) antes de su muerte en 1963.

Computadora de navegación británica de la Segunda Guerra Mundial para calcular las correcciones de altura, cronómetro Nero Lemania, utilizado por los pilotos de la RAF durante la Segunda Guerra Mundial. Estos materiales que fue utilizado por el abuelo de Courtney, Charles, durante su tiempo en la Royal Air Force. SWNS TALKER VIA ARTERRA

Pero la imagen de Charles de pie junto a Pegs era una característica permanente en la casa de Courtney, como una parte de la familia, y su viuda en la vida real, Peggy, siempre la admiró. Entonces, cuando Courtney se enteró de que un Hawker Hurricane estaba siendo restaurado en el Reino Unido, fue una oportunidad para que ella aprendiera un poco más sobre su abuelo. Se puso en contacto con la empresa de restauración Hurricane Heritage y supo que habían encontrado un modelo idéntico al de su abuelo.

Courtney dijo que eligieron su avión porque les encantaban las imágenes del canguro boxeador y el nombre ‘Pegs’, pero no saben dónde encontraron fotos para copiar.

Cuando Courtney llegó para ver el avión de la Segunda Guerra Mundial, se ofrecieron a llevarla a dar una vuelta. Ella dijo: “Un piloto me sacó volando y un piloto de Spitfire incluso voló con nosotros en formación. Voló a nuestro lado como el gato y el ratón. Estábamos dando vueltas, vueltas y dando vueltas. Estaba orgullosa de no haberlo tirado”. ¡arriba!

La experiencia que ella dice se quedará con ella para toda la vida.

“Pude no solo ver, sino también volar en el avión de la RAF de mi abuelo. ¿Cuántas personas tienen la oportunidad de hacer eso?”

Producido en asociación con SWNS Talker.

The Western Journal has not reviewed this story prior to publication. Therefore, it may not meet our normal editorial standards. It is provided to our readers as a service from The Western Journal.

Truth and Accuracy Submit a Correction → * Name

* Email

* Message



* All fields are required. Success! We are committed to truth and accuracy in all of our journalism. Read our editorial standards.